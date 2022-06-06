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Названы самые бюджетные направления России для летнего отдыха

«АиФ»: небольшие города России названы самыми выгодными направлениями для летнего отдыха

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Российским туристам перечислили самые бюджетные внутренние направления для отпуска летом и назвали оптимальную стоимость проживания там. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Так, наиболее выгодно обойдется отдых в небольших городах России. «Рекомендуем посетить Суздаль, Плес, Астрахань, Владимир, Мурманск и другие города. Стоимость аренды квартиры там обойдется 1500–2000 рублей в сутки», — рассказал основатель сервиса по поиску жилья для посуточной аренды Александр Носов.

Также провести летний отпуск с наименьшими затратами можно на курортах Кавказа: стоимость проживания в санатории или небольшом отеле Махачкалы, Пятигорска или Минеральных Вод стартует от 4000 рублей за ночь. При этом, забронировав самостоятельно жилье в частном секторе, можно сэкономить до 3000-3500 рублей в сутки.

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Еще одним бюджетным направлением, по мнению авторов материала, названа Карелия, где «путешественников ждут скандинавские пейзажи и нескандинавские цены на отдых». Так, соотечественникам предлагается отправиться в регион и снять на берегу озера небольшой домик за 4000-6000 рублей за ночь.

Что касается отдыха на побережье Черного моря, то дешевле всего, по словам независимого финансового советника Александра Патешмана, можно отдохнуть в Кабардинке, Дивноморском, Анапе, Геленджике, Сукко, Абрау — от 3500 за ночь в отеле и 2500 рублей за ночь в гостевом доме. Также недорого обойдется размещение в Лоо, Лазаревском, Адлере и Имеритинской бухте.

«В бархатный сезон, с сентября по октябрь, цены могут снизиться в полтора раза. Поэтому если хотите по минимуму потратить денег на отдых, планируйте отпуск осенью», — добавил он.

Ранее эксперты федеральной сети турагентств «1001 тур» назвали наиболее бюджетные направления для пляжного отдыха в июне. Так, самые дешевые путевки на Балтийское побережье Калининградской области на 10 дней с вылетом из Москвы стоят от 45 200 рублей на двоих.

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Валентина Процкова
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