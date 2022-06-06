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Три человека заживо сгорели во сне при пожаре в жилом доме

В Тюменской области три человека заживо сгорели при пожаре в частном жилом доме

Фото: СК РФ

В деревне Чаплык в Тюменской области при пожаре в частном жилом доме заживо сгорели три человека. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

Там уточнили, что в результате пожара погибли две женщины и один мужчина. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади семь квадратных метров.

«Условием, способствующим гибели людей на пожаре, явилось состояние сна», — сообщили в МЧС.

В тушении возгорания участвовали 11 человек и 5 единиц техники. Предварительно, его причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку для определения точных причин случившегося.

Ранее в Курганской области при пожаре в частном доме заживо сгорела россиянка с двумя детьми. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

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Анастасия Шейкина
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