Россиянка с двумя детьми заживо сгорела при пожаре

В Курганской области женщина с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме

В Притобольном районе Курганской области при пожаре в частном доме заживо сгорела россиянка с двумя детьми. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Пожар произошел в доме на улице Новой. Погибла 44-летняя женщина и дети двух и восьми лет — их тела обнаружили пожарные. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Следователи после случившегося начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее в селе Крутояр Ужурского района Красноярского края при пожаре в частном доме задохнулась россиянка с трехлетним сыном. Пожар начался в детской комнате. Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.