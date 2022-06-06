Приезд начальника украинской разведки в район Северодонецка объяснили

Директор ЦВПИ МГИМО: Буданов приехал в Северодонецк, поскольку там сосредоточен конфликт

Приезд начальника украинской разведки генерал-майора Кирилла Буданова в район Северодонецка не является странным — в этом районе сейчас сосредоточен основной конфликт. Так объяснил появление в Донбассе начальника ГУР Украины директор Центра военно-политических исследований МГИМО (ЦВПИ МГИМО) Алексей Подберезкин в беседе с «Лентой.ру».

По сообщениям украинских СМИ, Буданов прибыл в район Северодонецка 6 июня.

«Разведчики в разных странах — это профессионалы очень высокого качества, которые занимаются уточнением соотношения сил. В районе Северодонецка сосредоточен основной конфликт. Возможно, там сейчас идет уничтожение значительной части вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому мнение главного разведчика много значит для Украины», — считает Подберезкин.

6 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооруженные силы почти полностью взяли под контроль город Святогорск Донецкой народной республики (ДНР) и окружающую его территорию. По его словам, чтобы предотвратить отступление украинских военных из города, действующие в качестве заградительных отрядов солдаты ВСУ взорвали мост через реку Северский Донец. Отрезанные из-за этого от основных сил остатки батальонов 95-й украинской десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады бросили военную технику вместе с оружием, заявили в Минобороны России.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.