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В США полиция отказалась спасать утопающего в озере чернокожего бездомного

Сотрудники полиции США отказались спасать утопающего бездомного в озере Темпе Таун

Фото: Tim Marshall / Unsplash

В американском штате Аризона три офицера полиции отказались спасать утопающего в озере Темпе Таун чернокожего бездомного. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Полиция прибыла на место происшествия после сообщения о конфликте с применением насилия между Шоном Бикингсом и его супругой. Пока стражи правопорядка проверяли, нет ли у пары непогашенных ордеров на арест, Бикингс перелез через ограждение и прыгнул в озеро Темпе Таун.

Перед этим бездомный сказал: «Я собираюсь искупаться. Я свободен, верно?» Однако полицейские запретили Бикингсу покидать место происшествия.

«Я не буду прыгать за вами», — сказал один из сотрудников правоохранительных органов на просьбы тонущего спасти его из воды. Жена Бикингса тоже просила офицеров вмешаться, после чего один из сотрудников пригрозил посадить ее в свою полицейскую машину, если она не успокоится.

Полиция попыталась вызвать лодку, чтобы спасти утопающего, но было слишком поздно.

На данный момент инцидент и действия правоохранителей расследуются полицией Скоттсдейла и департаментом общественной безопасности, сотрудники отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

В декабре 2021 года в Лос-Анжелесе полицейский случайно застрелил в ходе поимки преступника 14-летнюю латиноамериканскую девочку. При ликвидации мужчины, напавшего с велосипедной цепью на посетителей магазина, одна из выпущенных пуль попала в стену примерочной, в которой была девочка. От ранения ребенок умер на руках у матери.

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Виктория Кондратьева
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