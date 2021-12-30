Полиция США случайно застрелила подростка при поимке преступника

В Лос-Анжелесе полицейский случайно застрелил в ходе поимки преступника 14-летнюю латиноамериканскую девочку. Об этом сообщает Washington Post.

Валентина и ее мать пришли за одеждой к Рождеству в четверг, 23 декабря. В это же время мужчина напал на посетителей магазина с велосипедной цепью. Полиция при попытке задержания преступника применила автоматическое оружие и убила его. Одна из выпущенных пуль попала в стену примерочной, в которой была Валентина. Подросток умерла на руках у матери.

Департамент полиции США в Лос-Анджелесе в понедельник, 27 декабря, опубликовал видеозапись, на которой видно, что девочка была ранена после того, как офицер выстрелил в подозреваемого, 24-летнего Даниэля Лопеса. Американская общественность разделилась во мнении. Одни осудили полицейского за выбор мощного летального оружия при задержании, поскольку полисмен даже не попытался применить электрошокер. При этом другие согласны с действиями полиции, даже несмотря на то, что это привело к трагедии.

По словам Майкла Дженнако, бывшего начальника отдела гражданских прав в прокуратуре США по Центральному округу Калифорнии, однозначного ответа на вопрос, правильно ли поступила полиция, нет. «Офицеры в экстремальной обстановке должны действовать быстро и решительно во избежание невинных жертв», — заявил Дженнако.

Лейтенант полиции в отставке и свидетель-эксперт Адам Беркович рассказал, что после известных случаев скулшутинга в Колумбайне и Паркленде полицию жестко критиковали с заявлениями о недостаточной скорости реагирования. «В настоящий момент ситуация такова: вы будете прокляты в обоих случаях: если отреагируете быстро или отреагируете медленно», — отметил экс-сотрудник.

Беркович считает, что полиция действовала правильно. Когда офицеры прибыли на место, они увидели раненных преступником жертв, которые просили о помощи. По его мнению, такие обстоятельства не оставили сотрудникам выбора, поэтому полисмены применили самое точное оружие, которое было у них в наличии. Более того у полицейских была неподтвержденная информация о том, что у подозреваемого все-таки было огнестрельное оружие.

Пресс-секретарь и член правления профсоюза Лиги защиты полиции Лос-Анджелеса Том Саггау ранее сообщил Washington Post, что виновный в смерти офицер «опустошен случившимся и приносит семье соболезнования».

Семья погибшей наняла адвокатов и намерена добиваться справедливости в суде. Об этом заявил адвокат Бен Крамп на пресс-конференции во вторник, 28 декабря.

16 декабря в штате Джорджия в США ребенок нашел пистолет и случайно застрелил 25-летнего мужчину, который впоследствии скончался в больнице. Отмечалось, что стрелявшему ребенку меньше двух лет.

15 декабря National Public Radio сообщило, что чернокожая жительница Чикаго Анжанетт Янг получит компенсацию в три миллиона долларов за неправомерные действия полиции. Полицейские, получив ордер на обыск от «анонимного осведомителя», ворвались в ее квартиру без предупреждения. Они застали женщину обнаженной и проводили обыск, не позволяя ей полностью одеться. После многолетнего судебного процесса суд все-таки принял сторону пострадавшей.