В США ребенок нашел пистолет и случайно застрелил мужчину

В штате Джорджия в США ребенок нашел пистолет и случайно застрелил из него 25-летнего мужчину. Об этом сообщает NBC.

По информации издания, Дастина Уолтерса обнаружили живым с огнестрельным ранением, впоследствии он скончался в больнице. Отмечается, что стрелявшему ребенку меньше двух лет. Представители правоохранительных органов не уточнили, кем погибший приходился мальчику.

Начальник полиции города Саванна, где произошел несчастный случай, призвал серьезно отнестись к происшествию и принять меры, чтобы подобное не повторялось в других семьях. «Сейчас мы хотим убедиться, что родители осознают, что, хотя и редко, но такие инциденты с трагическими последствиями могут произойти», — заключил он.

14 октября сообщалось, что в американском штате Флорида ребенок застрелил свою мать, когда она разговаривала с коллегой в Zoom по видеосвязи. По информации полиции США, мальчик нашел пистолет своего отца в рюкзаке. Женщина получила смертельное ранение в голову, сотрудники скорой помощи не смогли ее спасти.