В США ребенок нашел пистолет и застрелил мать

В штате Флорида ребенок застрелил мать, когда она разговаривала с коллегой в Zoom

В американском штате Флорида ребенок застрелил свою мать, когда она разговаривала с коллегой в Zoom по видеосвязи. Об этом сообщает Breaking 911.

По информации полиции США, мальчик нашел пистолет своего отца в рюкзаке. Свидетель происшествия рассказал, что увидел его на заднем плане в ходе звонка. Впоследствии он услышал громкий шум, мать несовершеннолетнего Шамая Линн (Shamaya Lynn) упала и больше не вставала.

Правоохранители указали, что женщина получила смертельное ранение в голову, и приехавшие сотрудники скорой помощи не смогли ее спасти. 22-летнему отцу ребенка Вондре Эйвери (Veondre Avery) предъявили обвинения в убийстве по неосторожности и небезопасном хранении огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что в норвежском городе Конгсберг неизвестный открыл стрельбу из лука в общественном месте. В результате нападения пять человек погибли и двое получили ранения. Злоумышленник действовал в одиночку в разных частях города, поэтому поиски соучастников не ведутся.