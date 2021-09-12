В США подростка застрелили в очереди за билетами на аттракцион

ABC News: в США подросток погиб в результате стрельбы в очереди за билетами на аттракцион

В американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, подросток погиб в результате стрельбы в очереди за билетами на аттракцион. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел в очереди за билетами на аттракцион. Причиной послужила ссора между подростками. При стрельбе пострадали двое молодых людей, один из которых вскоре после прибытия в больницу скончался от полученных ран. Состояние второго оценивается как тяжелое.

В настоящий момент полиция ведет поиски подозреваемого.

В апреле сообщалось, что полицейский в Мэриленде принял страйкбольный пистолет за настоящий и застрелил подростка. В полицию поступили два звонка о мужчине, который вел себя подозрительно и держал нечто похожее на пистолет. Прибывший на место полицейский рассказал, что мужчина был вооружен чем-то, напоминающим нож и пистолет, оказал сопротивление и был застрелен. Позже было установлено, что «подозрительным мужчиной» оказался 16-летний подросток.