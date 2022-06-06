Российский генерал назвал условие для удара по госучреждениям Украины

Генерал Картаполов: Россия может ударить по госучреждениям Украины при поставках РСЗО

Россия может нанести удары по госучреждениям и объектам транспортной инфраструктуры Украины в случае, если Киеву будут поставлены западные реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия. Такое условие для подобных ответных действий назвал глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, передает РБК в своем Telegram-канале.

По словам депутата, на территории Украины располагается много таких объектов. «Функционирует Рада, многие другие госучреждения, Министерство обороны Украины», — пояснил он.

Картаполов также добавил, что по-прежнему функционирует и большая часть украинской транспортной инфраструктуры, в том числе аэропорт в Киеве, который принимает гражданские рейсы.

Ранее Картаполов, оценивая сроки завершения российской спецоперации на Украине, заявил, что она закончится, когда Киев «созреет» для переговоров.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон в рамках военной помощи Украине поставит ей РСЗО HIMARS с боеприпасами, которые на сегодняшний день являются самым эффективным американским вооружением данного вида.