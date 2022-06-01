В Госдуме назвали условие для завершения спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Картаполов: спецоперация завершится, когда Киев «созреет» для переговоров

Спецоперация на Украине завершится, когда Киев «созреет» для переговоров. Такое условие назвал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Он также заверил, что Донбасс зачистят от остатков украинских вооруженных формирований в скором времени. Картаполов подчеркнул, что спецоперация на Украине идет по плану.

В мае глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что Россия продолжит спецоперацию, несмотря на поддержку Украины Западом.

Еще раньше секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что Россия не гонится за сроками во время проведения СВО на Украине. По его словам, главное в спецоперации — довести до конца искоренение нацизма и денацификацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).