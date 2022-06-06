Врач с Первого канала назвал важное условие для приема витаминов

Иммунолог Андрей Продеус заявил, что полученные из пищи витамины усваиваются лучше всего

Иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал важное условие для приема детьми витаминов. В своем блоге на платформе «Дзен» специалист заявил, что для этого необходимо, чтобы дефицит витаминов у ребенка был определен врачом и подтвержден лабораторно.

Медик отметил, что при сбалансированном и разнообразном рационе здоровые дети получают необходимые витамины из пищи и не нуждаются в дополнительном приеме искусственных добавок. Исключением, по его словам, является витамин D.

«Если вдруг вам кажется, что питание у ребенка не слишком полноценное и не такое уж разнообразное, так что ему точно нужны витамины, — работайте над улучшением рациона, а не над выбором наилучших искусственных добавок», — посоветовал Продеус и добавил, что полученные из пищи витамины усваиваются лучше всего.

Вместе с тем врач подчеркнул, что случаи гиповитаминоза у детей, как правило, связано с каким-то заболеванием или диетой, уточнил он. Родителям, которые заподозрили у ребенка это состояние, доктор посоветовал обратиться к медикам. «Дефицит того или иного витамина может быть определен только врачом и обязательно должен быть подтвержден лабораторно», — заявил Продеус.

В случае, если специалист выявит у ребенка гиповитаминоз, главная задача — выяснить, почему он сформировался, и работать с этой причиной, отметил врач. Прием витаминов же в этом случае будет временной мерой, заключил он.

Ранее Продеус также развеял миф о том, что витамин С — это эффективное средство для борьбы с простудой. Врач подчеркнул, что витамин С в тех дозах, в которых он обычно применяется, не может служить защитой от вирусных инфекций.