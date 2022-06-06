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VK запустит специальный проект ко Дню России

Холдинг VK установит мультимедийные порталы «Место встречи VK» в 10 городах России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Холдинг VK запустит мультимедийный проект, приуроченный ко Дню России. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В десяти городах России установят специальные мультимедийные порталы «Место встречи VK» — это современные экраны, которые позволят жителям общаться друг с другом в режиме реального времени. Их установят на знаковых местах в городах. Например, в Москве экран будет установлен в парке Зарядье, в Санкт-Петербурге мультимедийный портал можно будет найти на Исаакиевской площади, в Казани — на Кремлевской набережной.

Прохожие смогут общаться друг с другом круглосуточно. Планируется, что экраны будут сменять друг друга каждые 2 часа. Акция будет проходить с 10 по 19 июня. Помимо выше перечисленных мест, в мероприятии принимают участие такие города, как Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Калининград, Владивосток и федеральная территория «Сириус».

Ранее «ВКонтакте» проводила трансляцию мероприятий в рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь — 2022». Помимо этого, в течение всего события социальная сеть помогала в создании челленджей в «VK Клипах».

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Варвара Кошечкина
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