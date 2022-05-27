Россияне поучаствуют в крупнейшем флешмобе

VK поддержит «Библионочь — 2022» и проведет трансляцию мероприятий, челленджи и флешмоб

«ВКонтакте» поддержит ежегодную всероссийскую акцию «Библионочь — 2022» и расскажет, какие книги читают россияне. Об этом сообщается в пресс-центре соцсети.

В течение всего события социальная сеть поможет в создании челленджей в «VK Клипах», с масштабным флешмобом, видеозаписями и проведет эксклюзивные трансляции. Помимо этого, будут подготовлены отдельные активности для любителей чтения. В частности, фанатам предоставят возможность в реальном времени смотреть творческие мастер-классы с помощью «VK Видео», а также дистанционно побывать на поэтических чтениях, лекциях, концертах, открытых беседах и встречах с известными авторами.

К «Литературному рельсу» — фестивалю в рамках акции — подготовились голос московского метро Юлия Романова, музыкальная группа Zventa Sventana, «Электротеатр Станиславский» и писатели Павел Басинский, Денис Осокин, Марина Степнова, Олег Рой и Мария Аверина. На мероприятии также представят проект «Самой высокой библиотеки в мире» из Москва-Сити.

«ВКонтакте», помимо всего, готовит для пользователей сети флешмоб «Что читает страна?» Участники будут рассказывать, что читают прямо сейчас: художественную литературу или non-fiction, любят они прозаические произведения или поэтические. Указать свой вариант или выбрать из предложенных можно в мини-приложении соцсети — ответы опубликуют в историях или посте, также там есть специальный стикер, с помощью которого к событию смогут присоединиться остальные желающие.

По словам СЕО «ВКонтакте» и разных сервисов соцсети Марины Красновой, чтение остается одним из самых распространенных хобби. «Мы видим это в том числе по заполняемости раздела "Интересы" наших пользователей», — сказала она и добавила, что VK поддерживает «Библионочь», чтобы люди могли больше знать, читать и интересоваться произведениями классиков и современных авторов. Как отметила Краснова, такое событие поможет россиянам найти много интересного контента, а также поделиться собственным опытом.

Российский писатель-прозаик, автор текстов детективного жанра Александра Маринина лично пообщается с пользователями соцсети благодаря приложению для видеоконференций «VK Звонки». Ее поклонники имеют возможность заранее задать вопросы перед эфиром. Помимо этого, авторов самых оригинальных вопросов пригласят на видеозвонок с писательницей, также им подарят книги с ее автографом.

Партнерами соцсети стали десятки библиотек и организаций культуры по всей стране. В частности, «ВКонтакте» поддержат Библиотека имени Некрасова, Библиотека имени Маяковского, издательский дом «Эксмо».