Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин

«Роскосмос»: советский летчик-космонавт Валерий Рюмин умер на 83-м году жизни

Фото: Кавашкин Борис / ТАСС

Советский летчик-космонавт Валерий Рюмин, который совершил четыре полета общей продолжительностью 371 сутки, умер на 83-году жизни, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин», — говорится в сообщении.

Летчик-космонавт родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт. 21 марта 1973 года Рюмина назначили на должность летчика-испытателя.

Валерий Рюмин был бортинженером космических кораблей «Союз-25», «Союз-32» и «Союз-35», а также специалистом полета шаттла «Дискавери». Летчик-космонавт работал в открытом космосе и руководил программами «Мир-NASA» и «Мир-Шаттл» с российской стороны.

«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — приводит «Роскосмос» слова главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Комментарии отключены
Последние новости
Зеленский ответил на предложение Путина по вывозу украинского зерна
Диетолог Соломатина назвала эффективный для утоления жажды напиток
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с глубоким декольте
Значение договоренностей между Россией и Украиной по поставкам зерна объяснили
Россиянам назвали основные симптомы головной боли напряжения
В России начали производство нового ноутбука
Полиция начала искать обматерившего ребенка из-за желто-синего рюкзака мужчину
Отомстивший за смерть сына россиянин получил 14 лет колонии
Зеленский назвал возможного посредника в вопросе разблокировки украинских портов
В США решили арестовать принадлежащие Абрамовичу самолеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.