Умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин

«Роскосмос»: советский летчик-космонавт Валерий Рюмин умер на 83-м году жизни

Советский летчик-космонавт Валерий Рюмин, который совершил четыре полета общей продолжительностью 371 сутки, умер на 83-году жизни, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин», — говорится в сообщении.

Летчик-космонавт родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт. 21 марта 1973 года Рюмина назначили на должность летчика-испытателя.

Валерий Рюмин был бортинженером космических кораблей «Союз-25», «Союз-32» и «Союз-35», а также специалистом полета шаттла «Дискавери». Летчик-космонавт работал в открытом космосе и руководил программами «Мир-NASA» и «Мир-Шаттл» с российской стороны.

«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — приводит «Роскосмос» слова главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

