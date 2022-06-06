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Возможность захвата Зеленского оценили

Депутат Швыткин считает, что захват Зеленского не будет выгоден России

Фото: Reuters

Сегодня осуществление захвата президента Украины Владимира Зеленского не предполагается. Россия хочет продолжить переговорный процесс, поэтому такое действие не будет выгодно. Так подобную возможность оценил российский военный, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

Вероятность захвата

6 июня появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский посетил города Лисичанск и Соледар в Донбассе. Ранее глава государства прибыл в Запорожскую область, большая часть которой контролируется российскими войсками.

«На мой взгляд, вопрос не неприкосновенности президента Украины сегодня никоим образом не стоит. Дело в том, что на сегодняшний день с ним ведутся переговорные процессы. Не хочу раскрывать некоторые факты. Мы должны понимать и осознавать, что Зеленский сегодня враг, но необходимо ведение переговоров», — заявил Швыткин.

Если его убрать, то [президентом Украины] станет другой человек, но вопрос это не решит. Необходимо будет по новой выстраивать диалог

Юрий Швыткиндепутат

Депутат отметил, что российская армия обладает силами, которые смогли бы осуществить захват президента Украины, если бы стояла такая задача.

«Если брать теоретические вещи, то, конечно, у нас достаточно профессионально подготовленные соответствующие подразделения, которые реально все это могут осуществить», — сообщил он.

Пиар-акция

Юрий Швыткин уверен, что посещение Владимиром Зеленским передовой носит в большей степени характер пиар-акции.

«Я убежден в том, что там обеспечение безопасности различного рода на достаточно высоком уровне. При этом людей отвлекают от их задач. Но это уже их проблема», — заключил он.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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