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Зеленский посетил Лисичанск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лисичанск и Соледар в Донбассе

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил города Лисичанск и Соледар в Донбассе, сообщается в Telegram-канале офиса украинского лидера.

Отмечается, что ранее глава государства прибыл в Запорожскую область, большая часть которой контролируется российскими войсками. Там Зеленский встретился с жителями, эвакуированными из Мариуполя.

«После этого поехал с главой офиса на восток. Были в Лисичанске, были в Соледаре», — сообщили в офисе президента Украины.

5 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео уничтожения пяти 155-миллиметровых американских гаубиц М777 с боеприпасами в Лисичанске. Расположение оружия вычислили бойцы спецподразделения «Ахмат» со 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики.

2 июня заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что силы ДНР закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней. Он добавил, что войска вскоре выйдут в район города Артемовска.

Синдром отмены: Россия


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Варвара Кошечкина
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