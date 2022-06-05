Украинское СМИ «Наше время» заявило о поездке президента Зеленского в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское СМИ «Наше время».

Информация о том, что Зеленский посетил Запорожье, появилась в Instagram (запрещен в России, принадлежит признанной в стране экстремистской корпорации Meta) у заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Он не уточнил, когда именно лидер страны совершил поездку.

По данным «Нашего времени», в Запорожье Зеленский встретился с жителями, эвакуированными из Мариуполя.

29 мая Зеленский посетил Харьковскую область для встречи с бойцами ВСУ. В ходе рабочего визита глава государства вручил им государственные награды. Кроме того, Зеленский провел совещание, посвященное текущей ситуации в регионе и его восстановлению от последствий боевых действий.