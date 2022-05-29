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Зеленский посетил Харьковскую область для встречи с украинскими военными

Президент Украины Зеленский приехал в Харьков и наградил бойцов ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьковскую область, чтобы посетить передовые позиции военнослужащих. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава офиса президента Андрей Ермак.

В ходе рабочего визита Зеленский встретился с бойцами ВСУ и вручил им государственные награды.

В Харькове глава Украины провел совещание, посвященное текущей ситуации в Харьковской области и восстановлению региона от последствий боевых действий. Зеленский предложил заменить все панельные дома на Украине на современные здания с наличием бомбоубежищ и укрытий.

Ранее в мае президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что отказался от советов США «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала российской спецоперации. Глава государства посчитал, что такие меры вызвали бы панику в стране.

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Дарья Рыбак
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