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Кадыров показал уничтожение американских гаубиц в Лисичанске

Глава Чечни Кадыров показал видео уничтожения американских гаубиц в Лисичанске

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал в Telegram видео уничтожения пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.

«Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла», — написал он.

По словам руководителя региона, расположение гаубиц вычислили бойцы спецподразделения «Ахмат» со вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

2 июня заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что силы ДНР закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней. Он добавил, что войска вскоре выйдут в район города Артемовска.

Алина Гончарова
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