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Зеленский назвал возможного посредника в вопросе разблокировки украинских портов

Президент Зеленский назвал Турцию возможным посредником в разблокировки украинских портов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможного посредника в вопросе разблокировки украинских портов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского лидера, посредником в вопросе разблокировки портов и вывозе оттуда зерна может стать Анкара. Он отметил, что в настоящий момент Турция «ищет формат гарантий безопасности» для этого.

Ранее «Известия» сообщали, что Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. По данным источника издания, «дорожную карту»‎ планируют утвердить 8-9 июня во время визита глав МИД и Минобороны РФ в Турцию.

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Алевтина Запольская
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