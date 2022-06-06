Президент Зеленский назвал Турцию возможным посредником в разблокировки украинских портов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможного посредника в вопросе разблокировки украинских портов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского лидера, посредником в вопросе разблокировки портов и вывозе оттуда зерна может стать Анкара. Он отметил, что в настоящий момент Турция «ищет формат гарантий безопасности» для этого.

Ранее «Известия» сообщали, что Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. По данным источника издания, «дорожную карту»‎ планируют утвердить 8-9 июня во время визита глав МИД и Минобороны РФ в Турцию.