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Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье

Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Московской области

Кадр: Radio Tapok / YouTube

33-летний российский музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов, более известный по псевдониму Radio Tapok, попал в смертельную аварию в Московской области. Об этом сообщают «Известия».

Авария произошла на Пятницком шоссе, в районе деревни Брехово. Сообщается, что автомобиль Porshe, за рулем которого находился знакомый артиста, на трассе потерял управление, после чего съехал в кювет и загорелся. Абрамову, находящемуся на пассажирском сиденье, удалось выбраться из горящей машины. В результате происшествия водитель автомобиля погиб.

В полицию о ДТП сообщил сам музыкант. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и экстренных служб, которые выясняют причины аварии, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Олег Абрамов госпитализирован, о его состоянии ничего не известно.

Певец стал известен благодаря исполнению кавер-версий популярных треков разных рок-групп, таких как Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots, которые Абрамов загружал на свой YouTube-канал.

Ранее Верховный суд (ВС) отказался рассматривать жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.

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Анастасия Астахова
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