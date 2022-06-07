Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России указал на необходимость контактов американских и российских военных

Посол России Антонов указал на необходимость контактов американских и российских военных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала указал на необходимость контактов американских и российских военных. Его слова приводит ТАСС.

По словам посла России, сейчас пока сохраняются эпизодические телефонные разговоры между министрами обороны, начальниками генеральных штабов. «Я считаю, что это крайне важно для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями», — сказал Антонов.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты хотят сохранить каналы связи для общения с Россией, считают их особенно важными в период повышенной напряженности. По этой причине, отметил Прайс, США выступали против «неоправданных, на их взгляд, шагов России, которые вели к сокращению американского дипломатического представительства в Москве».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Черногории объяснил инцидент с закрытием неба для самолета Лаврова
Миру предрекли «темные века» из-за политики Запада против России
Посол России указал на необходимость контактов американских и российских военных
В России заявили о беспрецедентно низком уровне диалога с США
Иммунолог Болибок назвал причины кашля и насморка у жителей Центральной России
Украина назвала условия для экспорта зерна
S7 Space уволила несколько десятков сотрудников
Жители Норвегии выступили против членства страны в Евросоюзе
Россиян предупредили об опасности переедания черешни
Конгрессмены призвали Байдена уговорить Эр-Рияд отказаться от сделки с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.