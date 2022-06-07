Посол России указал на необходимость контактов американских и российских военных

Посол России Антонов указал на необходимость контактов американских и российских военных

Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала указал на необходимость контактов американских и российских военных. Его слова приводит ТАСС.

По словам посла России, сейчас пока сохраняются эпизодические телефонные разговоры между министрами обороны, начальниками генеральных штабов. «Я считаю, что это крайне важно для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями», — сказал Антонов.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты хотят сохранить каналы связи для общения с Россией, считают их особенно важными в период повышенной напряженности. По этой причине, отметил Прайс, США выступали против «неоправданных, на их взгляд, шагов России, которые вели к сокращению американского дипломатического представительства в Москве».