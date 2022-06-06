В США захотели сохранить каналы связи с Рроссией

Госдеп: США хотят сохранить каналы связи с РФ, считают их важными в период напряженности

Соединенные Штаты хотят сохранить каналы связи для общения с Россией, считают их особенно важными в период повышенной напряженности. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости.

«Мы верим в то, что линии коммуникаций, линии диалога важны всегда, но особенно во времена повышенной напряженности или, как в этом случае, даже конфликта или войны​​​. Мы хотим, чтобы эти каналы сохранились», — заверил Прайс.

По этой причине, отметил Прайс, США выступали против «неоправданных, на их взгляд, шагов России, которые вели к сокращению американского дипломатического представительства в Москве».

Ранее посол США в России Джон Салливан исключил полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. Комментируя отношения России и США, дипломат отметил, что представители стран «как минимум каждый день» сидят рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.