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Американский посол оценил вероятность полного разрыва отношений России и США

Посол США в РФ Салливан исключил полный разрыв отношений Москвы и Вашингтона
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Посол США в России Джон Салливан исключил полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

Комментируя отношения России и США, дипломат отметил, что представители стран «как минимум каждый день» сидят рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Нужно продолжать взаимодействовать»

По словам Салливана, контакт необходимо поддерживать, несмотря на имеющиеся разногласия. Он добавил, что совместная работа также должна быть на уровне посольств. При этом дипломат подчеркнул необходимость сохранять «какие-то базовые вещи, необходимые для того, чтобы посольства и банковские счета оставались открытыми».

Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом

Джон Салливанпосол США в России

Россия обвиняет США в сложившейся ситуации

2 июня посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков прокомментировал отношения страны с США. Он назвал минимальной вероятность компромиссов Москвы и Вашингтона. «И так было очень сложно работать до 24 февраля», — подчеркнул дипломат.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва. По его мнению, Вашингтону необходимо остановиться в своей эскалации отношений с Москвой. «Пока же мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной», — резюмировал он.

О необходимости прекращения разрушительной политики также заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Главное условие [для нормализации отношений] — прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и, хотелось бы, в принципе и в целом», — пояснила она.

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Выступая в эфире итальянского телеканала La7, дипломат заявила, что коллективный Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией «под давлением США, когда не давали строить газопроводы». В то же время Захарова подчеркнула, что со стороны России «железного занавеса» не ожидается.

Контактов в настоящее время фактически нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, происходят ли в настоящее время контакты между властями России и США, заявил, что фактически можно говорить об их отсутствии.

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В свою очередь, представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил мнение, что время для новых встреч политиков еще не пришло. «Мы считаем, что сейчас не время для контактов между госсекретарем [Энтони] Блинкеном и министром [иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым, ровно как и для других контактов между представителями госдепартамента и их российскими коллегами», — сказал пресс-секретарь Госдепа.

Ранее замдиректора Департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи сохраняются даже в сложившихся условиях. Он напомнил, что у Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который работал в годы холодной войны: «Мы начинали с принципов мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами».

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