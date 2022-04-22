В МИД заявили об открытости России для честного диалога с США

Замглавы департамента МИД Кошелев заявил, что Москва открыта для честного диалога с США

Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США в той степени, в какой к этому готов Вашингтон. Об этом заявил замглавы Департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев, передает РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что на данный момент диалога по основным направлениям взаимодействия с американской администрацией не существует. Он отметил, что любые конфликтные ситуации должны заканчиваться переговорами.

«Других инструментов воздействия для продвижения своей политики, кроме как за столом переговоров отстаивать свои позиции и вырабатывать юридически-обязывающие документы, у нас нет», — заключил Кошелев. Он заверил, что каналы связи между Москвой и Вашингтоном по линии внешнеполитических ведомств существуют.

По словам дипломата, Москва сохраняет надежду на то, что возвращение к нормальности состоится. «Что бы ни происходило, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — резюмировал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что автократии и демократии в мире в настоящее время ведут борьбу между собой. Он также добавил, что у председателя КНР Си Цзиньпина «нет ни одной демократической кости в теле».