Байден рассказал о схватке автократий и демократий в мире

Президент США Байден: с 2020 года в мире идет схватка между демократиями и автократиями

Президент США Джо Байден заявил, что автократии и демократии в мире в настоящее время ведут борьбу между собой. Его слова на мероприятии Демократической партии США в Сиэтле приводит ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я думаю, что в 2020 году и далее у нас идет схватка между демократиями и автократиями», — заметил американский лидер. Он также заявил, что у председателя КНР Си Цзиньпина «нет ни одной демократической кости в теле». Президент рассказал, что китайский лидер позвонил ему после победы на президентских выборах, и их телефонный разговор продлился три часа.

По словам Байдена, после победы на выборах в США представителя демократической партии руководство России посчитало, что ему будет легко развалить НАТО, но «получило именно то, чего не хотело» — желание Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен в ближайшее время переключить фокус основного внимания с международной повестки и темы конфликта на Украине на внутреннюю политику американского государства.

