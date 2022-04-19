Стало известно о намерении Байдена сосредоточиться на внутренней политике

Politico: президент Байден намерен переключить фокус с Украины на внутреннюю политику США

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время переключить фокус основного внимания с международной повестки и темы конфликта на Украине на внутреннюю политику американского государства. Об этом стало известно изданию Politico.

По данным портала, сторонники Байдена опасаются, что американцы сочтут его более заинтересованным в международных делах, чем во внутренних. Два высокопоставленных чиновника администрации сообщили Politico о предпринимающихся усилиях, чтобы еще раз подчеркнуть, что президент сосредоточен на проблемах населения.

«Избиратели, как бы они ни симпатизировали Украине, немного устают от этого. И они задаются вопросом: мы тратим много денег за границей, но что мы тратим здесь, дома? Половина избирателей не знают, чего на сегодняшний день добился Байден», — высказалась социолог от Демократической партии Селинда Лейк.

Отмечается, что в ближайшие недели Байден намерен совершить множество поездок по стране, чтобы рассказать о планируемых действиях во внутренней политике. При этом он собирается также подчеркнуть, что украинский конфликт имеет глубокие экономические последствия и для Соединенных Штатов.

Фокус на внутренней политике важен в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США (американский парламент) — будет избираться палата представителей и часть мест в сенате. Уровень доверия к Байдену, отмечает издание, повлияет на способность демократов сохранить контроль в обеих палатах парламента или хотя бы в одной. И Белый дом знает, что ему нужно как заявить о достижениях президента, так и показать американцам, что он пытается сделать еще больше.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. CNN сравнил результаты опросов четырех сторонних организаций. По ним уровень доверия нынешнему главе Белого дома составляет около 41 процента. При этом в аналогичную неделю нахождения на высшем посту прошлого президента Дональда Трампа ему доверяли 42 процента избирателей.