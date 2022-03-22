В МИД заявили об отношениях России и США «на грани разрыва»

Замглавы МИД Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией

Властям США необходимо остановиться в своей эскалации отношений с Россией. К этому призвал Вашингтон замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что отношения между Россией и США находятся на грани разрыва. По его словам, их дальнейшее развитие будет зависеть от линии, которую выберет американская сторона. «Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — заключил Рябков.

При этом замглавы МИД отметил, что если у США получится оказать позитивное воздействие на Киев, у Москвы и Вашингтона возникнут перспективы для нормализации отношений. «Пока же мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной», — резюмировал он.

Рябков добавил, что давление Вашингтона не оказывает влияния на решимость Москвы в достижении целей спецоперации на Украине и адаптации к последствиям антироссийских санкций, введенных странами Запада.