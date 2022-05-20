В США оценили вероятность встречи Блинкена и Лаврова

Госдеп США считает, что время для новых контактов Блинкена и Лаврова еще не пришло

Госдепартамент США оценил вероятность встречи главы МИД России и госекретаря Энтони Блинкена. В ведомстве считают, что время для новых контактов еще не пришло, заявил официальный представитель Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что сейчас не время для контактов между госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым, ровно как и для других контактов между представителями госдепартамента и их российскими коллегами», — сказал пресс-секретарь Госдепа.

Американское внешнеполитическое ведомство неоднократно делало подобные заявления. 17 мая Прайс отрицательно ответил на вопрос о возможной встрече Блинкена и Лаврова. «Российская Федерация не дает нам оснований полагать, что диалог был бы конструктивен в текущей ситуации», — подчеркнул он.

23 февраля Блинкен назвал встречу с Лавровым бессмысленной. Он отменил запланированный диалог с коллегой, поскольку «нет смысла сейчас двигаться вперед» с ним.

