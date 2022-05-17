Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Госдепе оценили вероятность переговоров Лаврова и Блинкена

Представитель Госдепа Прайс назвал возможный разговор Лаврова и Блинкена неконструктивным
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Представитель госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге высказался о возможных переговорах между главой МИД России Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Его слова приводит РИА Новости.

Журналисты задали Прайсу вопрос, планирует ли он переговоры с российским коллегой. Он оценил вероятность такого диалога и назвал его неконструктивным. «Российская Федерация не дает нам оснований полагать, что диалог был бы конструктивен в текущей ситуации», — подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс напомнил, что в последний раз Блинкен и Лавров общались12 февраля. По его словам, США были бы «готовы взять в руки телефон, если бы разговор вел к конструктивным результатам», но текущая обстановка не дает оснований для этого.

«Ничего не дает нам оснований считать, что диалог будет конструктивен сейчас», — заявил Прайс.

Представитель внешнеполитического ведомства США добавил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой по-прежнему работают, но они «существенно ограничены» из-за трудностей в работе дипмиссий.

23 февраля Блинкен назвал встречу с Лавровым бессмысленной. Он отменил запланированный диалог с коллегой, поскольку «нет смысла сейчас двигаться вперед» с ним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Россиян предупредили о скрытой угрозе коронавируса
МВФ предупредил о новых потрясениях для мировой экономики
Жители Москвы пытались заказать своему сыну-дошкольнику проститутку
Турцию уличили в требовании F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО
Германии предсказали холодную осень без газа из России
В России назвали причину стагнации в переговорах с Украиной
Захарова рассказала о «ядерных провокациях» Запада
В Пентагоне впервые сделали заявление о возможных столкновениях c НЛО
В Госдепе оценили вероятность переговоров Лаврова и Блинкена
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.