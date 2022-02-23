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Блинкен назвал встречу с Лавровым бессмысленной

Госсекретарь США Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Лавровым не имеет смысла
Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова, что их запланированная на 24 февраля встреча не состоится, поскольку она не имеет смысла, сообщает РИА Новости.

По словам Блинкена, он направил Лаврову письмо с оповещением о решении отменить встречу во вторник, 22 февраля. Он также назвал ее бессмысленной.

«Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами, все согласились», — подчеркнул американский госсекретарь на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Марина Совина
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