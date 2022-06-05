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Захарова оценила возможность закрытия России

Захарова: «железного занавеса» со стороны России не будет

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

«Железного занавеса» со стороны Москвы не будет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так в эфире телеканала La7 она оценила возможность закрытия России, передает РИА Новости.

При этом дипломат отметила, что это ЕС окружает Россию.

Ранее Захарова прокомментировала закрытие неба трех балканских стран для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Она указала, что тем самым Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли очередной канал связи.

5 июня сербская газета «Вечерне Новости» сообщила, что власти трех стран отказались пропустить самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из-за этого визит российского дипломата в Белград, запланированный на 6-7 июня, находится на грани срыва. После этого факт демарша подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Марина Совина
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