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Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД РФ Лаврова

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Этот факт агентству «Интерфакс» подтвердил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также факт инцидента подтвердил посол России в Черногории Владислав Масленников, передает РИА Новости.

Дипломат также прокомментировал вероятную отмену визита Лаврова в балканскую страну.

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МИД России

Ранее сербская газета «Вечерне Новости» сообщила, что власти трех стран отказались пропустить самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из-за этого визит российского дипломата в Белград, запланированный на 6-7 июня, находится на грани срыва.

Сербия как гарант международного права

После того, как стало известно об инциденте с самолетом Лаврова, президент Сербии Александр Вучич решил обратиться к согражданам. Выступление состоится 6 июня 19:30 по местному времени, (20:30 мск).

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Ранее Вучич заявил, что страна соблюдает нормы международного права во внешней политике и не допускает русофобского или антизападного курса. «Здесь приветствуются и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй, и этим Сербия может гордиться, даже если будет редкой страной в нынешнем мире», — подчеркнул политик.

Он добавил, что мир постоянно меняется и спецоперация России на Украине — прямое тому подтверждение. Кроме того, он знает о кардинально отличных желаниях разных стран: по его мнению, если Москва хочет прекращения доминирования Запада, он, напротив, хочет свое положение сохранить.

В России объяснили запрет давлением США

Оценивая закрытие для Лаврова небо странами, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что Болгария, Северная Македония и Черногория приняли такое решение под давлением США и ряда других стран Запада.

Американцы не достигли того результата, которого они хотели — разрабатывают уже седьмой пакет санкций, понятно, что это носит уже какой-то абсурдный характер. Поэтому и пытаются всячески воздействовать на встречи с Лавровым, потому что понимают, что это играет против них

Алексей Чепадепутат Госдумы

Чепа предупредил, что негативно повлияет на отношения с балканскими государствами. По словам депутата, реакция на действия трех стран из-за инцидента с российским министром последует в ближайшее время. «Мне кажется, что это будет дипломатический ответ. Сейчас ведутся постоянно какие-то контакты, мы понимаем, что контакты должны быть», — резюмировал он.

В свою очередь, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин счел, что отказ пропустить самолет является показателем комплекса политической неполноценности европейских стран. «Насколько страшен для Европы Сергей Лавров», — написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза. При этом ЕС считает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит «единомыслие» в Европе, допустил он.

Не первый запрет

28 февраля стало известно об отмене визита Лаврова в Женеву на сессию Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) и Конференцию по разоружению. Тогда поездка сорвалась из-за «беспрецедентного запрета» на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран Европейского союза (ЕС), которые ввели антироссийские санкции.

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Позднее глава российского МИД упрекнул ЕС в том, что, закрыв небо для российских самолетов, объединение нарушило основополагающее право человека — право на свободу перемещения. Лавров заявил, что надеялся принять личное участие в заседании, но вынужден обратиться в видеоформате. По его словам, причиной этому послужили возмутительные ограничительные меры ЕС. «Члены Евросоюза выбрали путь односторонних нелегитимных санкций, использовав их для того, чтобы уйти от прямого честного диалога лицом к лицу, которого они явно опасаются», — подчеркнул министр.

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Марина Совина
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