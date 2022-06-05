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В России отреагировали на закрытие неба для самолета Лаврова тремя странами

Депутат Чепа счел, что Россия ответит на закрытие неба для самолета Лаврова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Решение закрыть небо для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова Болгария, Северная Македония и Черногория приняли под давлением. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, реакция на действия трех стран из-за инцидента с российским министром последует в ближайшее время.

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Это негативно повлияет на отношения с балканскими государствами. При этом Алексей Чепа считает, что страны закрыли свое воздушное пространство не по собственной воле.

«Мы понимаем, что оказано самое серьезное давление, по всем каналам давят сегодня Соединенные Штаты Америки и ряд других стран на все государства, которые пытаются поддерживать с нами отношения. Американцы не достигли того результата, которого они хотели — разрабатывают уже седьмой пакет санкций, понятно, что это носит уже какой-то абсурдный характер. Поэтому и пытаются всячески взаимодействовать на встречи с Лавровым, потому что понимают, что это играет против них», — объяснил он.

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Ранее сербская газета «Вечерне Новости» сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из-за этого визит российского дипломата в Белград, запланированный на 6-7 июня, находится на грани срыва.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала TV Pink рассказала, что президенту республики Александру Вучичу пришлось лично заниматься вопросами логистики для организации встречи с Сергеем Лавровым. После главы российского внешнеполитического ведомства в Сербию должен приехать канцлер Германии Олаф Шольц. Александр Вучич допустил, что он может отказаться от приезда после Лаврова, передает Euractiv.

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Варвара Кошечкина
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