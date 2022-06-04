Лавров рассказал о попытках Запада манипулировать Боснией

Лавров заявил, что западные страны пытаются манипулировать Боснией и Герцеговиной

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Радио и телевидение Республики Сербской» рассказал, что западные страны предпринимают попытки манипулировать Боснией для того, чтобы с ее помощью продвигать собственные интересы и использовать страну как плацдарм для распространения НАТО, передает РИА Новости.

По его словам, в то время, когда истекал срок прошлого Высокого представителя по Боснии и Герцеговине, Россия призвала страны к ведению более уважительной политики по отношению к государству, поскольку при том, что оно независимо уже долгое время, один назначаемый человек имеет приоритет над всеми его государственными органами. На это Запад ответил отказом, подчеркнул российский министр иностранных дел, добавив, что страны хотят, чтобы Босния находилась в их руках, а также держать ее в напряжении.

Также Лавров заявил, что назначение нынешнего представителя Кристиана Шмидта является грубейшим нарушением данной процедуры.

«Во-первых, эта процедура предусматривает выдвижение такой кандидатуры с согласия всех членов Руководящего совета, а Россию никто не спросил. Во-вторых, должно было быть согласие всех трех государствообразующих народов. В-третьих, должно было быть решение Совета Безопасности ООН. От всего этого Запад отказался», — заверил он.

Ранее Лавров заявил, что сотни сотрудников ЦРУ и британских спецслужб работают на Украине уже около 10 лет, занимая огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Он отметил, что параллельно все это время Киев накачивали вооружениями.