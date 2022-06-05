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Стало известно об отказе трех стран пропустить самолет Лаврова в Сербию

«Вечерне новости»: три страны отказались пропустить самолет главы МИД РФ Лаврова в Сербию

Фото: Globallookpress.com

Три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом стало известно сербской газете «Вечерне новости», которая ссылается на собственный источник, сообщает в воскресенье, 5 июня, ТАСС.

В связи с этим издание пишет, что назначенный на 6-7 июня визит главы российской дипломатии в Сербию «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна соблюдает нормы международного права во внешней политике и не допускает русофобского или антизападного курса. Он добавил, что мир постоянно меняется и спецоперация России на Украине — прямое тому подтверждение. Кроме того, он знает о кардинально отличных желаниях разных стран: по его мнению, если Москва хочет прекращения доминирования Запада, он, напротив, хочет свое положение сохранить.

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Игорь Дмитров
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