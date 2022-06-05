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В Совфеде уличили Европу в страхе перед Лавровым

Сенатор счел отказ пропустить самолет с Лавровым комплексом политической неполноценности
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Отказ ряда европейских стран пропустить самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сербию является показателем комплекса политической неполноценности. Такое мнение выразил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Насколько страшен для Европы Сергей Лавров», — написал сенатор. По его словам, на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза. При этом ЕС считает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит «единомыслие» в Европе, отметил Карасин.

Ранее сербская газета «Вечерне Новости» сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из-за этого визит российского дипломата в Белград, запланированный на 6-7 июня, находится на грани срыва.

Позднее премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала TV Pink рассказала, что президенту республики Александру Вучичу пришлось лично заниматься вопросами логистики для организации встречи с Сергеем Лавровым. Также сообщалось, что сербский лидер обратится к нации на фоне сложившейся ситуации.

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Марина Совина
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