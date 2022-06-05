Вучич обратится к нации после закрытия тремя странами неба для самолета Лаврова

Вучич обратится к нации после отказа трех стран пропустить самолет Лаврова в Сербию

Президент Сербии Александар Вучич обратится к согражданам на фоне ситуации с закрытием воздушного пространства трех стран для самолета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Дата и время обращения сербского лидера к нации не уточняется.

Ранее сербская газета «Вечерне Новости» сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из-за этого визит российского дипломата в Белград, запланированный на 6-7 июня, находится на грани срыва.

Позднее премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала TV Pink рассказала, что президенту республики Александру Вучичу пришлось лично заниматься вопросами логистики для организации встречи с Сергеем Лавровым.