Захарова прокомментировала закрытие неба для самолета Лаврова

Захарова: три страны вокруг Сербии закрыли небо самолету Лаврова, оборвав канал связи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с самолетом главы ведомства Сергея Лаврова, для которого закрыли воздушное пространство соседние с Сербией страны. Об этом она высказалась в эфире итальянского телеканала La7.

«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — подчеркнула дипломат.