Захарова обратилась к США с условием для нормализации отношений с Россией

Захарова призвала США прекратить разрушительную политику для нормализации отношений с РФ

США должны прекратить свою разрушительную политику, если они хотят нормализовать отношения с Россией. С таким условием к Вашингтону обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Главное условие [для нормализации отношений с Россией) — прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и, хотелось бы, в принципе и в целом», — заявила Захарова.

Ранее Захарова допустила, что украинские военные могут ударить по российской территории американским оружием. Она отметила, что «Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства».