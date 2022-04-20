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Захарова допустила применение американского оружия против России

МИД заявил о возможном обстреле Украиной территории России с помощью оружия США

Фото: Максим Шипенков / Reuters

Украинские военные могут обстрелять территорию России из американского оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России — как и заявляли некоторые деятели на Украине», — заявила Захарова.

Ранее Захарова рассказала, что США отправили Украине вертолеты российского производства, которые изначально заказывались для Афганистана. Она указала, что в числе передаваемой Украине военной помощи на 800 миллионов долларов есть и вертолеты Ми-17 российского производства, которые Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана.

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Николай Чигасов
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