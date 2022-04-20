США отправили Украине купленные для Афганистана российские вертолеты
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США отправили Украине вертолеты российского производства, которые изначально заказывались для Афганистана. Ее слова приводит «Интерфакс».
Захарова указала, что в числе передаваемой Украине военной помощи на 800 миллионов долларов есть и вертолеты Ми-17 российского производства, которые Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана.
Пресс-секретарь МИД РФ сочла, что с этих вертолетов «потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а возможно, и территория России, как заявляли некоторые деятели на Украине».
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится на этой неделе объявить о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Новый пакет помощи будет «схожим по размеру» с предыдущим. В последний раз США выделили Украине вооружения на 800 миллионов долларов. Ожидается, что теперь Киеву могут быть предоставлены артиллерийские орудия и «десятки тысяч» боеприпасов.