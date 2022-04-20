США отправили Украине купленные для Афганистана российские вертолеты

Захарова указала, что США передали Украине российские вертолеты Ми-17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США отправили Украине вертолеты российского производства, которые изначально заказывались для Афганистана. Ее слова приводит «Интерфакс».

Захарова указала, что в числе передаваемой Украине военной помощи на 800 миллионов долларов есть и вертолеты Ми-17 российского производства, которые Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана.

Пресс-секретарь МИД РФ сочла, что с этих вертолетов «потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а возможно, и территория России, как заявляли некоторые деятели на Украине».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится на этой неделе объявить о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Новый пакет помощи будет «схожим по размеру» с предыдущим. В последний раз США выделили Украине вооружения на 800 миллионов долларов. Ожидается, что теперь Киеву могут быть предоставлены артиллерийские орудия и «десятки тысяч» боеприпасов.