Севастопольские ученые запатентуют косметику на основе аквакультуры Черного моря
Севастопольские ученые Института биологии южных морей имени А. Ковалевского (ИнБЮМ) Российской академии наук разработали косметику на основе аквакультуры Черного моря. В уходовой косметике используются микроводоросли, устрицы и мидии на основе альгинатов и эфирных масел. Об этом сообщает ресурс «Октагон.Крым».
«Уникальность технологии состоит в отсутствии химических компонентов и подборе ингредиентов в зависимости от типа кожи. Косметическая линейка включает косметическое молочко, шампунь, жидкое мыло. Сейчас заявки находятся на стадии рассмотрения в Роспатенте», — сообщила «Октагон.Крым» младший научный сотрудник ИнБЮМ Армине Широян.
В мире морские биотехнологии также называют «синими». Рынок «синих» биотехнологий сегодня активно развивается, в настоящий момент лидерами в этом направлении остаются США, Япония, Китай, Скандинавские страны.
По словам ведущего научного сотрудника отдела аквакультуры и морской фармакологи ФИЦ ИнБЮМ, кандидата биологических наук Натальи Поспеловой, развитие морских биотехнологий в Азово-Черноморском бассейне и их трансфер в реальный сектор экономики могут внести реальный вклад в импортозамещение. Это разработка технологий получения сырья, в том числе для сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
Помимо косметической продукции, ученые работают над созданием бытовой химии — моющего средство для рук и посуды. После получения патента продукт может быть запущен в производство.
Как писал «Октагон.Крым», в Китае начнут продавать крымское печенье и косметику. Продажи крымской продукции будут осуществляться со складов в самом Китае.