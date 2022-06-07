Севастопольские ученые запатентуют косметику на основе аквакультуры Черного моря

Севастопольские ученые ИнБЮМ РАН разработали косметику на основе аквакультуры Черного моря

Севастопольские ученые Института биологии южных морей имени А. Ковалевского (ИнБЮМ) Российской академии наук разработали косметику на основе аквакультуры Черного моря. В уходовой косметике используются микроводоросли, устрицы и мидии на основе альгинатов и эфирных масел. Об этом сообщает ресурс «Октагон.Крым».

«Уникальность технологии состоит в отсутствии химических компонентов и подборе ингредиентов в зависимости от типа кожи. Косметическая линейка включает косметическое молочко, шампунь, жидкое мыло. Сейчас заявки находятся на стадии рассмотрения в Роспатенте», — сообщила «Октагон.Крым» младший научный сотрудник ИнБЮМ Армине Широян.

В мире морские биотехнологии также называют «синими». Рынок «синих» биотехнологий сегодня активно развивается, в настоящий момент лидерами в этом направлении остаются США, Япония, Китай, Скандинавские страны.

По словам ведущего научного сотрудника отдела аквакультуры и морской фармакологи ФИЦ ИнБЮМ, кандидата биологических наук Натальи Поспеловой, развитие морских биотехнологий в Азово-Черноморском бассейне и их трансфер в реальный сектор экономики могут внести реальный вклад в импортозамещение. Это разработка технологий получения сырья, в том числе для сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

Помимо косметической продукции, ученые работают над созданием бытовой химии — моющего средство для рук и посуды. После получения патента продукт может быть запущен в производство.

Как писал «Октагон.Крым», в Китае начнут продавать крымское печенье и косметику. Продажи крымской продукции будут осуществляться со складов в самом Китае.

