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Умерла французская актриса Ариель Бесс

Французская актриса Ариель Бесс умерла в возрасте 56 лет

Кадр: Ariel Besse in Beau-Pere / YouTube

В возрасте 56 лет умерла французская актриса Ариель Бесс. Об этом сообщает BFMTV.

Бесс скончалась 29 мая. Ее похороны прошли в коммуне Драгиньян на юго-востоке Франции, в регионе Прованс.

Ариель Бесс родилась в 1965 году. В 15 лет она дебютировала в фильме «Отчим» французского режиссера Бертрана Блие с актером Патриком Девэром в главной роли. Выход картины был связан со скандалом. Вскоре после премьеры по городу развеселили афиши с изображением юной актрисы, сидящей на коленях у Девэра с обнаженной грудью. Родители девушки подали в суд на продюсеров фильма, но проиграли.

Последними проектами Бесс стали картины «Мора» (1982) Леона Деклозо и «Какой кошмар... мы влюблены» (1982) Мишеля Жерара.

Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки России Тамары Сердюковой.

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