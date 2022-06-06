В возрасте 78 лет умерла заслуженная артистка России Тамара Сердюкова

Заслуженная артистка России, актриса Тамара Сердюкова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание «Вести Новосибирск».

В начале своего творческого пути, в 1960-х годах, Сердюкова выступала в Волгоградском драматическом театре. Она участвовала в постановках по пьесам Максима Горького и Александра Островского «Бешеные деньги». В 1971 году актриса перешла в новосибирский театр «Красный факел». За время работы в новом месте Сердюкова сыграла около 100 ролей в различных спектаклях, включая постановки по Николаю Гоголю и Антону Чехову.

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