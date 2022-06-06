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Рэпера Trouble застрелили в США

34-летнего рэпера Trouble застрелили после концерта одном из клубов Атланты

Кадр: Trouble Trouble / YouTube

Американский рэпер Trouble (настоящее имя — Мариэль Семонте Орр) скончался в возрасте 34 лет. Об сообщает Variety.

Смерть артиста наступила в субботу, 4 июня, в результате перестрелки. По информации издания, артист находился в одном из закрытых комплексов, когда между ним и предполагаемым убийцей случился конфликт. После этого прозвучал выстрел, приехавшие врачи обнаружили тело артиста. Полиция разыскивает подозреваемого.

За несколько часов до инцидента певец дал концерт в одном из клубов Атланты, штат Джорджия. Гибель исполнителя подтвердил лейбл Def Jam Recordings, в котором он состоял.

«Наши мысли и молитвы с детьми, близкими и поклонниками Trouble. Настоящий голос своего города и источник вдохновения для сообщества, которое он с гордостью представлял», — сообщили представители лейбла.

За день до трагедии рэпер заявил, что будет с большей осторожностью передвигаться по городу.

Trouble сотрудничал с такими американскими исполнителями, как Drake, The Weeknd, 21 Savage, Young Thug. Также известен своей работой с продюсером Mike Will Made-It.

Ранее в перестрелке погиб популярный индийский рэпер Сидху Муз Вала.

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Анастасия Астахова
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