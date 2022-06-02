28-летнего рэпера Сидху Муз Вала застрелили в Индии

28-летнего рэпера Сидху Муз Вала застрелили в Индии. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, исполнитель был за рулем своего автомобиля, когда на него было совершено вооруженное нападение. После инцидента артиста доставили в больницу, где он вскоре скончался. Из тела погибшего извлекли 24 пули.

При нападении пострадало еще двое человек, находящихся в машине с рэпером. В связи с делом об убийстве Сидху Муз Вала задержано 6 подозреваемых. Трагедия произошла в субботу, 28 апреля, а уже во вторник, 31 мая, тело исполнителя кремировали.

Сообщается, что звезда индийского рэпа планировал жениться. За несколько недель до трагедии об этом рассказала мама исполнителя: «Еще чуть-чуть, и он больше не холостяк. Мы готовимся к свадьбе». Торжественное события было запланировано на ноябрь этого года.

Ранее стало известно, что индийский исполнитель Кришнакумар Куннат, известный как КК, умер после выступления в городе Калькутте от остановки сердца.