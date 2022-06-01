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Индийский певец умер от остановки сердца после концерта

Индийский певец КК умер от остановки сердца после концерта

Фото: Endeshow1 / Wikimedia

Индийский исполнитель Кришнакумар Куннат, известный как КК, скончался после выступления в городе Калькутте. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной смерти 53-летнего певца стала остановка сердца. Как сообщает Times of India, Куннат почувствовал себя плохо во время концерта. После шоу он пожаловался на то, что ему очень холодно, и хотел вернуться обратно в отель. У себя в номере исполнитель потерял сознание, после чего его доставили в больницу, где диагностировали смерть.

Куннат родился в Дели в 1968 году. Свою карьеру он начал с исполнения рекламных песен, так называемых музыкальных джинглов, на радио. В 1999 году он выпустил альбом Pal, снискавший огромный успех в Индии.

KK пел на разных языках, включая хинди, бенгальский, тамильский, ассамский, телугу, каннада, малаялам, маратхи и гуджарати.

У Кунната остались жена, сын и дочь.

Ранее стало известно о смерти основателя группы The Hawks Ронни Хокинса.

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Дениза Мацаева
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