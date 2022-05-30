Умер основатель группы The Hawks Ронни Хокинс

На 88-м году жизни скончался канадский музыкант и основатель группы The Hawks Ронни Хокинс

На 88-м году жизни скончался канадский музыкант и основатель группы The Hawks Ронни Хокинс. Об этом сообщает The Star.

О смерти артиста поведала его жена Ванда, рассказав о том, что Хокинс умер в одной из больниц в Канаде в воскресенье, 29 мая. «Он ушел мирно и выглядел так же красиво, как всегда», — поведала супруга музыканта, добавив, что последние годы жизни основатель группы The Hawks боролся с тяжелой болезнью.

За время музыкальной карьеры артиста несколько его композиций попали в Billboard Top 100, а осенью 2002 года Ронни удостоили звезды на канадской Аллее славы.

Группа, основателем которой стал Хокинс, выступала с Бобом Диланом на одной сцене во время его тура в 1966 году. Позже состав распался, однако воссоединился в 1976 году в рамках своего прощального шоу, некоторые моменты из которого попали в фильм Мартина Скорсезе «Последний вальс».

Ранее в американском штате Сиэтл на 73-м году жизни скончался ударник рок-группы YES Алан Уайт.